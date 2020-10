Carcela: «Com Pizzi e Taarabt o Benfica parece o Barcelona»

Medhi Carcela já atuou no Benfica e hoje esteve do outro lado da barricada, ao serviço do Standard Liège, que perdeu por 3-0 na Luz. À Sport TV, o extremo marroquino deixou muitos elogios ao clube encarnado, que comparou com o Barcelona.

Análise ao jogo

"Muito feliz por vir aqui ao Estádio da Luz. O resultado foi muito mau. Foram dois penáltis e depois é mais difícil jogar. A pressão da minha equipa foi mais abaixo em comparação com a da 1.ª parte, daí termos sofridos três golos."

Benfica candidato à vitória

"Sim, creio que sim. Penso que vai à final e por que não ganhar? O Jesus joga muito com bola, na nossa 1.ª parte tivemos muito pouca posse de bola. Com Pizzi e Taarabt o Benfica parece o Barcelona [risos].