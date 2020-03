Cardiff e Swansea seguem Chris Willock com atenção

Chris Willock continua a amealhar interessados no Reino Unido, agora que começou um período de empréstimo no Huddersfield Town, no segundo escalão do futebol inglês, desde janeiro. Segundo o 'Wales Online', o Cardiff e o Swansea City são os emblemas mais recentes a declarar interesse no extremo cujo passe está nas mãos do Benfica.





O extremo inglês, de 22 anos, cumpriu a primeira parte da presente temporada ao serviço do West Bromwich Albion, onde apenas cumpriu jogos oficiais pela equipa sub-23.Willock chegou à Luz como jogador livre em 2017 e assinou até 2022, após findar o contrato com o Arsenal. Acabou por nunca se estrear pela equipa principal do Benfica. Na equipa B das águias cumpriu um total de 64 encontros oficiais na Segunda Liga.