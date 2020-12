Carles Aleñá fora do radar do Benfica

Carles Aleñá foi apontado ao Benfica pelo portal Fichajes mas, segundo Record apurou, o jogador do Barcelona não entra nas contas das águias. O médio espanhol, de 22 anos, é um produto das escolas dos catalães e está sem espaço no plantel principal, acabando contrato em junho de 2022, depois de ter cumprido a segunda parte da temporada transata com as cores do Betis, por empréstimo.

Às ordens de Ronald Koeman, Aleñá jogou apenas cinco encontros oficiais em 2020/21 e pretende sair para ganhar minutos e progredir.