Carles Pérez: «Tive uma oferta do Benfica, mas decidi ficar na Segunda B»

Atual jogador da Roma, Carles Pérez lembrou esta segunda-feira, em conversa com o jornalista David De las Heras, a abordagem feita pelo Benfica há dois anos, assumindo que na altura recusou mudar-se para a Luz pelo seu desejo de garantir o seu espaço no Barcelona, quando na altura atuava na equipa B dos catalães. Ora, esse desejo não foi cumprido e é até com mágoa que o jovem fala de toda a situação.





"Foi um pouco duro. Passei um pouco mal. Não percebi. Magoou pela forma como me trataram depois de ter estado tanto tempo com eles. Depois de um ano na Segunda tive ofertas de clubes como o Benfica, mas no final acabei por ficar com o Garcia Pimienta para tentar chegar à primeira equipa. Tive sempre ofertas e disse que não... Ainda assim, estou grato ao Barcelona por tudo o que me ensinaram, pois quando comecei não sabia o que sei agora. Mas deixa-me magoado a forma como se comportaram comigo", lamentou.E quanto à decisão de rumar à Roma, houve um português a ser decisivo no processo. "Tinha ofertas de vários países, como Alemanha, Espanha ou Inglaterra, mas como já disse, quando tens de decidir e há um treinador que te chama é o que mais confiança te dá para ires. O [Paulo] Fonseca ligou-me e deu-me confiança plena. Mas também escolhi pela cidade e pela história da Roma também", assumiu.