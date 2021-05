Juiz Carlos Alexandre ignora decisão da Relação sobre Rui Pinto. Benfica já manifestou surpresa

Quase 16 semanas depois de a juíza presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Guilhermina Freitas, ter dado razão ao Benfica e ordenado ao juiz Carlos Alexandre que aceitasse o recurso da suspensão provisória dos processos em que Rui Pinto era arguido por acesso ilegítimo a várias entidades, o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) ainda não cumpriu a determinação. Ao que a Sábado apurou, o Benfica já manifestou a sua surpresa para com a demora do magistrado através de uma exposição enviada recentemente ao TCIC.