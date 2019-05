Carlos Carvalhal: «Com 19 anos Bernardo Silva não mostrava o talento de João Félix»

Carlos Carvalhal elogiou o avançado benfiquista João Félix, explicando que o jovem atacante está num patamar superior ao que Bernardo Silva tinha com a mesma idade."Bernardo Silva é um dos melhores jogadores do Mundo da atualidade. Mas aos 19 anos não mostrava o talento que Félix mostra. Portanto imaginem o tipo de jogador de que estamos a falar", referiu o técnico à BBC Sport.Carvalhal destacou o papel de Félix em campo, comparando-o a Kaká, e referiu ser natural que os grandes tubarões europeus estejam de olho no jogador: "A transição para jogador profissional não é fácil, mas para ele foi. Quando olhamos para ele no relvado, quando falamos com ele, quando o vemos a falar com a imprensa, vemos um rapaz feliz. Lida muito bem com a pressão de ganhar. Tem características próximas às de Kaká, na minha opinião, pela forma como conduz a bola e liga o jogo e pelos seus golos. Por que é tão especial? É uma mistura de número 9 com número 10. joga como segundo avançado e é bom de cabeça, ainda que não seja muito forte fisicamente. Sabe encontrar espaços na última linha defensiva e é por isso que marca muitos golos. E remata bem com os dois pés. Tem de ligar o jogo entre o meio-campo e o ataque, algo que faz muito bem. Tem uma grande técnica. É por isso que se fala do interesse dos grandes clubes. Não fico surpreendido, porque desde cedo mostrou ser um jogador talentoso".Em todo o caso, o treinador acredita que o melhor para o avançado seria continuar no Benfica, pelo menos por agora: "Com 19 anos, ainda tem de crescer e aprender. Continuar no Benfica seria bom para ele, mas se sair para outro clube espero que tenha um treinador que perceba qual o estilo de jogo correto para este tipo de jogador".