Carlos Carvalhal sobre Bruno Lage: «Vai saber liderar o barco sem problemas»

Bruno Lage, treinador da equipa B do Benfica, é apontado como sucessor de Rui Vitória no imediato - pelo menos até Luís Filipe Vieira escolher um novo nome - e Carlos Carvalhal não tem dúvidas que o seu antigo adjunto no Sheffield e no Swansea, em Inglaterra, vai dar conta do recado "Fico triste quando sai um treinador, principalmente um treinador com o perfil de Rui Vitória, tenho respeito para por todos os meus colegas. Acho que ele fez um trabalho bem feito num momento de mudança de paradigma no Benfica, que passou de uma aposta em jogadores consagrados para apostar em jogadores da formação, parece-me que ele o fez de uma forma muito boa. Mas as circunstâncias da vida por vezes levam a estes desfechos e nós estamos habituados a isto", começou por dizer o técnico, em declarações à TVI24."Em relação ao Bruno, a ser verdade, é um treinador que conheço há muito tempo. Desde que estava no V. Setúbal e no Belenenses, ele acompanhava os nossos treinos. Reencontrámo-nos no Dubai e depois seguiu comigo para Sheffield e para o Swansea. É uma pessoa com capacidade, sabe de futebol, está habituado a lidar com jogadores de seleção. Tecnicamente está muito bem preparado, diria que é uma pessoa muito bem preparada. Não tenho dúvidas que vai saber liderar o barco sem problemas, seja de forma provisória ou definitiva", considerou.Carvalhal desvalorizou o facto de Lage não ter experiência como treinador principal: "Não é uma situação nova. Evidentemente, o Benfica é uma equipa grande e as equipas grandes estão destinadas a ganhar todos os jogos. Mas o Bruno está habituado a lidar com a pressão, quando chegámos ao Sheffield a exigência era subir, no Swansea havia a obrigatoriedade de ganhar porque o clube estava numa situação dramática... Apesar de ter sido adjunto, os adjuntos nas minhas equipas técnicas têm uma preponderância muito grande, isso não vai ser um problema para ele."