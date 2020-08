Carlos dos Santos: «Gostava de fazer parte da seleção olímpica»

Carlos dos Santos esteve no último Mundial Sub-20 pela seleção dos Estados Unidos, em 2019, e tem agora um objetivo no imediato que a pandemia ajudou a tornar mais possível: estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021. Para tal, a formação norte-americana ainda terá de garantir o apuramento ainda sem data definida.





"Gostava muito de fazer parte da seleção olímpica. Foi para isso que trabalhei no último ano. O adiamento das competições para o próximo ano correu a meu favor. Deu-me mais tempo para me preparar e integrar na equipa", vincou o guardião do Benfica, de 19 anos, no 'Underdog Soccer Podcast'. O guarda-redes que também tem nacionalidade portuguesa atuou na última temporada pela equipa sub-23 dos encarnados e garantiu que "é preciso ser paciente"."Tenho uma espécie de conversa mental comigo mesmo. É preciso aguentar a frustração e ser paciente. Deixei as coisas claras de que o caminho vai ser longo, será uma carreira longa. Por isso, vou ter de cuidar de mim mental e fisicamente. Quando estivermos em 2025 a 2026 terei de ser um homem preparado e o melhor para o desafio", vincou o jogador que chegou ao Seixal em 2016, proveniente do Philadelphia Union, que tem Thibaut Courtois como modelo, e que traçou ainda o objetivo de ser o titular dos Estados Unidos no Mundial'2026.Carlos dos Santos, conhecido como CJ, disse sentir que o que há a fazer é "disputar um jogo como se fosse o último" e explicou que já viveu "muitos altos e baixos no Benfica". "Já tive uma fase em que joguei muitos jogos, outra em que joguei muito poucos jogos. Senti que todos os anos progredi, seja através de outras pessoas, com a competição ou com situações de jogo. Mesmo quando estou no banco sinto que estou a progredir a nível mental. Estou a observar o que se passa e a aprender com todas as situações sobre o que precisamos naquele momento de jogo, seja acelerar ou diminuir o ritmo de jogo. Foi isso que aconteceu nos últimos quatro anos. Progredi com o treino mas nada te dá mais confiança e consistência ao teu jogo do que jogar jogos seguidos. Sentes que ganhaste confiança e que ganhaste a confiança dos jogadores à tua volta, dos treinadores, dos dirigentes e até dos adeptos", sustentou o guardião que tem contrato com as águias até junho de 2023.