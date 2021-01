Carlos Móia assinala 12º aniversário da Fundação Benfica: «Já atingimos 200 mil jovens»

A fundação Benfica completa esta quinta-feira 12 anos e o presidente executivo faz um balanço positivo da atuação da mesma. "As ações que realizamos trazem um reconhecimento nacional e internacional. Estamos a par com vários clubes. Manchester United, Real Madrid e Chelsea são apenas alguns exemplos. Temos tido prémios nacionais e internacionais. Fomos crescendo, obviamente, e a nossa responsabilidade, em Portugal, é combater a injustiça social. Há cada vez maior disparidade entre as classes sociais e isto gera desigualdades e insucesso escolar. Damos muita atenção às crianças com vários programas nas escolas. Já 'atingimos', nestes 12 anos, cerca de 200 mil jovens!", reiterou Carlos Móia em declarações à BTV.





Mesmo em tempos de pandemia, o clube da Luz mostrou o seu sentido solidário. Segundo dados divulgados pelos encarnados, foram doados ao Serviço Nacional de Saúde seis ventiladores, um milhão de máscaras cirúrgicas (três camadas) descartáveis, 173 500 máscaras de proteção FFP, 9005 máscaras de proteção FFP2 com respirador, 1 milhão e 800 mil pares de luvas descartáveis, 2620 óculos de proteção, 2620 fatos de proteção e 778 termómetros infravermelhos.