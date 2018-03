Carlos Fernandes, experiente guarda-redes que hoje representa o Vilafranquense, foi colega de equipa de Rafa no Feirense naquela que foi a primeira temporada do extremo como sénior. O guarda-redes internacional angolano, de 38 anos, recorda-o como "um miúdo espectacular" mas... "aluado"."É impossível esquecer o Rafa até porque passava o tempo a chatear-lhe a cabeça. Tinha uma enorme qualidade, mas era um miúdo aluado, que vivia no mundo dele, numa caixinha. É de uma humildade enorme e é uma pessoa espectacular, mas lembro-me que tinha de estar sempre a gritar com ele para acordá-lo", disse ao guardião, que era visto por Rafa como um "chato" por estar sempre a chamá-lo à atenção."Ele não tinha noção das qualidades que tinha e eu tinha de estar sempre a puxar por ele. Ele era fantástico, pegava na bola, passava por meia equipa e marcava. Mas estava no mundo dele e tinha de lhe dar um berro", lembra Carlos, que vê o regresso de Rafa a Santa Maria da Feira "como se fosse um filho a regressar a casa".

Autor: Pedro Ponte