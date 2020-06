Carlos Vinícius: «Adeptos farão muita falta»

Melhor marcador da Liga NOS, Carlos Vinícius é uma das principais armas do Benfica para retomar o topo da tabela e, a dois dias do retorno da prova, é com entusiasmo que falou do que falta disputar. Em declarações à imprensa brasileira, o dianteiro de 25 anos assumiu que já tinha saudades de jogar futebol e referiu ainda que nesta nova realidade irá sentir falta do apoio dos adeptos.





"Fico feliz por ter a oportunidade de voltar a vestir a camisola do Benfica, entrar em campo para defender o clube. Já estava com saudade. Claro que os adeptos farão muita falta, mas entendemos o momento e sabemos que de casa eles estarão a torcer e a passar ótimas energias para todos nós. Estamos preparados para o reinício da Liga. Todo a equipa está confiante. Trabalhámos forte neste regresso e esperamos fazer o nosso melhor para buscarmos o nosso objetivo na competição", frisou o avançado.