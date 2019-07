Carlos Vinícius comparado a Seferovic

Filipe Martins, técnico que lançou Vinícius em Portugal (Real SC), diz que o brasileiro tem qualidade para apresentar um bom rendimento, caso tenha oportunidades. "Quando Seferovic teve espaço para praticar o futebol dele, foi o melhor marcador da Liga. Se o Carlos tiver um contexto parecido, dará a mesma resposta", realçou, à Renascença, o agora treinador do Feirense, deixando um aviso. "É um jogador muito diferente de Jonas."





Carlos Vinícius já assinou contrato com o Benfica depois de cumpridos os habituais exames médicos e tem previsto viajar agora para os Estados Unidos da América, onde irá juntar-se aos trabalhos com o restante grupo, sob o comando de Bruno Lage. Neste caso, o avançado irá diretamente para Nova Iorque, para onde a comitiva benfiquista partirá logo depois do jogo de hoje com o Chivas, na Califórnia.