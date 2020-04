Carlos Vinícius: «É chato estar sem competir»

Carlos Vinícius respondeu esta quarta-feira às perguntas de alguns dos seus adeptos, revelando num questionário feito pelos seguidores da página B24 alguns pormenores da sua carreira, mas também o seu estado de espírito neste momento de paragem forçada do futebol devido ao coronavírus.





"Contra o V. Setúbal, em casa, na primeira volta. Estávamos empatados a zero e pude sair do banco e fazer o golo. Durante essa semana tinha voltado de lesão e graças a Deus ajudei a equipa a conquistar os 3 pontos""Vasco da Gama""Tenho jogado FIFA com os meus companheiros online""Ester Lee, uma cantora gospel""Temos feito tudo dentro do plano que o Benfica nos passou devido a esta situação. Trabalho em casa, mais de prevenção de lesões, para manter a forma. Uma coisa básica para manter a forma""Estou um pouco ansioso. É chato estar sem competir, sem treinar e fazer o que amamos. Mas entendemos o momento, temos de ficar em casa até isto passar. E se Deus quiser vamos voltar o mais rápido possível, para estarmos todos felizes a fazer o que mais amamos"