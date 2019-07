Carlos Vinícius feliz por fazer parte do "caldeirão": «É um sonho que se realiza»

Carlos Viníciuseste sábado pelo Benfica e o jogador admitiu que a chegada à Luz é um sonho que se realiza. O brasileiro mostra-se feliz por regressar a Portugal, país onde - segundo diz - sempre foi muito bem recebido."O sentimento que tenho neste momento é de um sonho que se realiza, chegar a um grande clube do futebol europeu e mundial. É um sonho realizado", começou por explicar o jogador, em declarações à BTV."Sinto-me bem aqui em Portugal, a minha família também. Agora estou no Benfica, vou defender estas cores e dar tudo num país que sempre me acolheu bem", referiu, acrescentando conhecer o 'inferno da Luz', mas do lado de fora. "Conheço desde que vim aqui para ver um jogo de futebol, na bancada já se sente esse calor. Estar lá dentro pulsa muito mais... Estou muito feliz por estar aqui, por fazer parte deste 'caldeirão'. Com este 'caldeirão' do meu lado não tenho dúvida que as coisas vão correr muito bem para todos nós."Os objetivos, esses, são os mesmo do clube. "Passam por, juntamente com os meus companheiros, alcançar as metas que o clube traçar. Sou mais um da família benfiquista."