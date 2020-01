Carlos Vinícius eleito avançado do mês de dezembro da Liga NOS

Carlos Vinícius foi considerado o melhor avançado a atuar na Liga NOS, no mês de dezembro. O jogador do Benfica assinou três golos e uma assistência nos dois triunfos da equipa orientada por Bruno Lage, no último mês de 2019.





Segundo a informação da Liga, o brasileiro somou 42,36% dos votos, batendo os 15,97% de Marcus Edwards, do V. Guimarães, e os 12,50% de Soares, do FC Porto, que completam o pódio.