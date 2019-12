Carlos Vinícius elogia Bruno Lage: «É o homem certo para liderar o Benfica por muitos anos»

Para lá de ter falado do seu momento , Carlos Vinícius abordou também a renovação contratual de Bruno Lage, técnico que considera ser o indicado para levar as águias aos êxitos."É o homem certo para liderar o Benfica por muitos anos. É o homem que tem trazido alegria para os benfiquistas. Estamos contentes com ele e ele está contente connosco. Isso é que importa", declarou o brasileiro, à margem de uma ação de solidariedade na Casa dos Plátanos, em Lisboa.Questionado sobre os conselhos do técnico, Vinícius destaca a mensagem global. "Dá-nos sempre o conselho de trabalhar, não só para os avançados mas para o grupo inteiro. Temos de estar focados no que ele pede."A finalizar, o brasileiro olhou já para o adversário do fim de semana, o Famalicão. "Quero que continuemos a realizar um excelente jogo colectivamente. Que saíamos com os 3 pontos para os adeptos."