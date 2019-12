Carlos Vinícius: «Este é o melhor momento da minha carreira»

Em grande forma no Benfica, com sete golos nos últimos sete encontros, Carlos Vinícius assumiu esta quinta-feira, à margem de uma ação de solidariedade na Casa dos Plátanos, em Lisboa, estar muito feliz no clube da Luz,Estou feliz de estar aqui, num grande clube como o Benfica, num grupo que sempre me acolheu desde que cheguei. O momento resume-se a felicidade. Este é o melhor momento da minha carreira, procuro sempre evoluir. Estou feliz e isso é que importante", começou por apontar o brasileiro, que não aponta a nenhum registo de golos em particular para o campeonato: "Trabalho sempre para fazer jogo após jogo. O primeiro pensamento é sempre ajudar a equipa. Trabalho sempre para mais. É isso que importante."Diante do Boavista, o brasileiro foi substituído aos 82' por Seferovic, algo que o impediu de tentar atingir o hat trick. Confrontado com essa situação, Vinícius garantiu que não ficou chateado. "Ele [Bruno Lage] é que decide e estou a fazer o meu trabalho. Acredito que está a ser bem feito. Procuro pensar sempre no próximo jogo. Temos já jogo no sábado e isso é que importa."Em relação à concorrência, o goleador das águias assume não se sentir à frente dos demais. "As vezes esquece-se que o Seferovic foi o melhor marcador do último campeonato. Tem o seu valor tal como o Raul. Estamos aqui para trabalhar os três. Ninguém está à frente de ninguém", garantiu o brasileiro, que aproveitou também para falar do momento de forma do espanhol Raul de Tomas."O Raul está a trabalhar forte. Sabemos disso. É da adaptação, é normal. Qualidade ele tem. Acredito que quando as coisas começarem a correr bem dentro de campo, todos nós vamos ficar contentes. Sabemos que ele tem qualidade para isso", concluiu.