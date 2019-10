Carlos Vinícius: «Precisávamos desta vitória»

Carlos Vinícius analisou o triunfo (2-1) do Benfica sobre o Lyon e admitiu as dificuldades sentidas para levar de vencida a formação francesa na 3ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões.





"Precisávamos desta vitória. Em alguns momentos estivemos por cima, estivemos bem. Mas isto é a Liga dos Campeões. Sofremos um golo num remate mas graças a Deus conseguimos a reviravolta", disse o avançado brasileiro na zona mista do Estádio da Luz.

Vinícius destacou o a importância de vencer numa prova como a Liga do Campeões e garante que o resultado vai dar "mais combustível à equipa". É sempre importante ganhar, ainda para mais na Liga dos Campeões, que é muito competitiva e perante o nosso público. Esta vitória vai dar-nos ainda mais combustível para procurarmos outros resultados positivos", referiu o jogador de 24 anos.

Lançado na partida aos 59 minutos para o lugar de Seferovic, Vinícius garante não estar preocupado nem obcecado com a titularidade e aponta ao próximo jogo do Benfica para a 1ª Liga. "É ir passo a passo. Quem salta do banco quer ajudar a equipa la dentro e quer realizar um bom trabalho. O foco é sempre em busca da vitória e agora é o campeonato", sublinhou.