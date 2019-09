Carlos Vinícius: «Quando um grupo te deixa à-vontade, o normal das coisas é correr bem»

Carlos Vinícius acabou por ser decisivo na vitória do Benfica em casa frente ao V. Setúbal (), saltando do banco para apontar o único golo do jogo. No final da partida, o avançado diz que o grupo de trabalho o tem deixado à-vontade e que isso torna a sua tarefa mais fácil."Nós queremos entrar e resolver mas há um trabalho da equipa. Um grupo destes, quando eu cheguei, logo me abraçou e me deixou à-vontade. Quando um grupo te deixa à-vontade, o normal das coisas é correr bem. Graças a Deus vem correndo bem para mim e para a equipa.Sou o tipo de jogador que quando está dentro de campo dá tudo pela minha equipa. Há que defender sempre a minha equipa e faz parte do meu tipo de trabalho", disse à BTV depois do jogo.