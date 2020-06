Carlos vinícius vê equipa confiante

O campeonato regressa hoje ao ativo mas os campeões nacionais apenas entrarão em campo amanhã, na receção ao Tondela a contar para a 25ª jornada da Liga NOS. Carlos Vinícius antecipou a retoma da prova e deixou claro que o plantel às ordens de Bruno Lage está “preparado”. “Estamos preparados para o reinício da Liga. Toda a equipa está confiante. Trabalhámos forte neste regresso e esperamos fazer o nosso melhor para procurarmos o nosso objetivo na competição”, frisou o avançado em declarações citadas por vários meios de comunicação social brasileiros.

O jogador contratado ao Nápoles no último verão a troco de 17 milhões de euros e que Luís Filipe Vieira assumiu como “paixão” é atualmente o melhor marcador do campeonato português, com 15 golos, mais um do que o companheiro de equipa Pizzi. O camisola 95 explicou a falta que sentiu da competição, suspensa sob ameaça do novo coronavírus desde a 24ª ronda, com o Benfica a ter empatado na derradeira ronda - 7 de março - diante do V. Setúbal (1-1). “Fico feliz por podermos voltar a vestir a camisola do Benfica, a entrar em campo para defender o clube. Já estava com saudades”, vincou o jogador que é pretendido pelo Wolverhampton.

No regresso do campeonato, uma das novidades é a ausência de público nas bancadas, algo que Carlos Vinícius menciona, assumindo-se, no entanto, preparado. “Claro que os adeptos farão muita falta, mas entendemos o momento e sabemos que, a partir de casa, eles estarão a torcer e a passar ótimas energias para todos nós”, sublinhou o dianteiro, de 25 anos, que em Portugal também representou o Real e o Rio Ave, tendo estado cedido ao Monaco na segunda fase de 2018/19.

Na época de estreia pelo Benfica, o esquerdino, de 1,90 metros, soma 36 jogos oficiais em todas as provas e 20 golos.