Carrillo assume ter "saudades" de marcar pelo Benfica

Apesar da passagem pouco deslumbrante pelo Benfica - 3 golos marcados e 3 assistências em 33 encontros realizados -, André Carrillo parece não esquecer os momentos vividos na altura em que envergava a camisola das águias.





Esta quinta-feira, através da rubrica 'Golo do dia Emirates', os encarnados recordaram o momento em que o internacional peruano fez o terceiro golo da vitória (3-0) sobre o Arouca, em 2016/17, com um chapéu de enorme classe.André Carrillo, que atualmente defende as cores do Al Hilal, não ficou indiferente ao momento e partilhou a publicação. "Saudades", escreveu.