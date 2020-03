Carrillo: «No Benfica não tinha o protagonismo que queria»

André Carrillo está ao serviço dos sauditas do Al Hilal onde garantiu se sentir melhor do que quando vestia de águia ao peito.





"Aqui sinto-me mais acarinhado, mais protagonista quando jogo e disso qualquer jogador gosta, esteja numa equipa grande ou pequena. No Benfica jogada mas não tinha o protagonismo que queria", vincou o extremo em entrevista à televisão 'Rotana Khalijia'. Carrillo, de 28 anos, apenas disputou uma temporada pelas águias, em 2016/17, depois de deixar o Sporting a custo zero. Na Luz, o extremo peruano conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal.Agora na Arábia Saudita, o futebolista vincou que o selecionador deixaria de estar de olho no seu percurso se se mantivesse naquele país. "Tomei a decisão de ficar aqui e sabia que ia ser convocado se fizesse bem as coisas. Creio que foi a decisão mais acertada da minha carreira", vincou o jogador por quem o Al Hilal pagou 8,3 milhões de euros aos encarnados. "Ao início, o treinador [Ricardo Gareca] disse-me que se aqui continuasse, não irá levar-me em contas nas chamadas à seleção. A minha resposta foi clara, disse-lhe que estava feliz aqui e queria continuar. A minha família estava feliz e estava a jogar", referiu o jogador que foi chamado aos trabalhos do Peru pela última vez em outubro de 2019.