Carrillo pisca olho ao regresso: «Gostei muito do que Bruno Lage fez»

Cedido até final da temporada ao Al Hilal, André Carrillo admitiu esta terça-feira, em declarações à imprensa peruana, que a sua prioridade é continuar no clube de Riade, ainda que não feche as portas a um regresso ao Benfica. Especialmente depois daquilo que viu das águias de Bruno Lage..."Agora estou focado na Copa América. Saí de uma lesão um pouco chata, mas agora estou a 100% e quero ter uma boa prestação com o Peru. Quando às questões contratuais, deixo isso nas mãos do meu empresário Elio Casareto. Ele é que fala com os clubes e eu depois analiso as propostas. Tenho de confessar que estou muito contente no Al Hilal e gostava de continuar, mas isso também depende do clube que detém o meu passe. O meu agente tem uma reunião com o presidente do Benfica, porque se não ficar no Al Hilal gostava de voltar a Portugal. Acompanhei muito a temporada do Benfica e gostei muito da temporada que fez com o Bruno Lage como treinador. O Benfica mostrou um futebol atrevido e com muito bom toque de bola, algo que encaixa no meu estilo", declarou o peruano, que não se mostra muito entusiasmado com a possibilidade de mudar de clube na Arábia Saudita, nomeadamente para o Al Nassr de Rui Vitória."A minha prioridade é o Al Hilal. Conheço muito bem o Rui Vitória. É um excelente profissional. Aliás, já nos encontrámos por acaso aqui em vários lugares públicos de Riade, mas nunca falamos de voltar a trabalhar juntos. Veremos o que sucede mais à frente", finalizou.