Carro invade relvado do Estádio da Luz e condutor acaba detido

Um automóvel invadiu esta terça-feira o relvado do Estádio da Luz, circulou durante alguns minutos e o condutor acabou detido. A informação foi avançada pela Renascença e já confirmada por Record.





O incidente ocorreu por volta das 16h30 e o automobilista terá aproveitado o facto de um dos portões exteriores do recinto se encontrar aberto para aceder ao estádio e, em seguida, ao relvado. Segundo foi possível apurar, não causou qualquer dano no tapete verde da Luz.O momento foi presenciado por vários funcionários do Benfica e os seguranças tentaram imobilizar o veículo, mas o condutor dirigiu-se para as cancelas e recusou sair. A PSP foi chamada ao local e um agente partiu o vidro do carro para retirar o condutor, daí resultando ferimentos ligeiros no agente. O automobilista foi detido e levado para uma esquadra da PSP para interrogatório.