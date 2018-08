Carta de Talisca travou a sua transferência do Benfica para o Man. United

Uma carta de Talisca acabou por travar definitivamente a transferência do brasileiro do Benfica para o Manchester United. Segundo o site 'Goal', águias e red devils tinham tudo acertado em junho para a transferência do médio-ofensivo mas a entrada em cena de Guangzhou Evergrande acabou por deitar por terra o negócio e desviar assim o futebolista para a China. Ora, para não criar um "impasse", Talisca foi aconselhado a escrever a tal missiva à direção do clube britânico a assumir a responsabilidade pela ida para o emblema asiático.Comoadiantou na altura, Talisca seguiu para Guangzhou por empréstimo até final de 2018 mas com opção de de compra, cifrada em 25 milhões de euros, que os chineses irão acionar.Talisca chegou ao Benfica em 2014/15 a troco de quatro milhões de euros. Permaneceu na Luz duas temporadas, antes de rumar à Turquia para representar o Besiktas, por empréstimo. Nesses dois anos, as águias encaixaram quatro milhões de euros e estava previsto que o clube acionasse a cláusula de opção de compra, de 21 milhões de euros. Tal acabou por não se verificar, voltando o Benfica a ter de encontrar uma solução, pois Vieira fechou-lhe a porta da Luz.A saída encontrada acabou por ser o futebol chinês, onde fica seis meses por empréstimo, com a referida opção de compra no final do mesmo. Desta forma, com o empréstimo ao Besiktas e a venda ao clube chinês, o Benfica irá ganhar um total de 29 milhões de euros, tendo ainda poupado os salários dos dois últimos anos.