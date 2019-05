Casa cheia para a 'final' com o Portimonense

A receção ao Portimonense é a próxima ‘final’ que o Benfica tem pela frente rumo à conquista do título e, mais uma vez, as águias terão um forte apoio dos adeptos. O clube anunciou que os bilhetes já estão esgotados no mercado regular e que só será possível adquirir ingressos caso algum portador de Red Pass não possa marcar presença na partida. É, por isso, esperada casa cheia no Estádio da Luz para um encontro em que é essencial as águias somarem mais três pontos, naquele que é um novo passo determinante rumo à reconquista do título de campeão.

Com a equipa na liderança do campeonato, com mais dois pontos do que o rival FC Porto, os benfiquistas mostram uma total confiança de que o título já não irá fugir e, por isso, fazem questão de marcar presença num encontro tão importante. Aliás, esta tendência já vinha a ser notada, mas a onda de apoio tem vindo a crescer com o decorrer das jornadas. Ainda no encontro com o Sp. Braga, mesmo estando a equipa a atuar fora de portas, foram cerca de 10 mil benfiquistas que estiveram nas bancadas. Agora, no regresso ao conforto do lar, a assistência deverá voltar a superar os 60 mil espectadores, o que dependerá sempre dos portadores de Red Pass.

Contudo, a onda vermelha já não se faz sentir apenas nas bancadas dos estádios, mas também nas ruas. Basta recordar que ainda relativamente ao encontro com o conjunto arsenalista, foram centenas os que fizeram questão de marcar presença à saída e ao regresso a Lisboa, assim como quando a equipa chegou a Vila Nova de Gaia, onde pernoitou na véspera do encontro. Até ao final da época, essa vai ser mesmo a tendência, pois faltam cada vez menos obstáculos para a festa do título poder tornar a vestir-se de encarnado.