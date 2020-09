Casa do Benfica da Covilhã coloca sócios a decidir voto nas eleições do clube

As Casas do Benfica podem votar nas eleições para a presidência do clube, algo que está consagrado nos estatutos dos encarnados que viram a última alteração ser feita em 2010. Na Covilhã, o estabelecimento devoto das águias decidiu que serão os sócios daquela casa a indicar, por maioria, a quem serão atribuídos os votos.





"A Direção da Casa do Benfica na Covilhã decidiu, por unanimidade do seu elenco diretivo, em nome da democracia e da pluralidade de opiniões, e tendo em conta as eleições presidênciais para o Sport Lisboa e Benfica, que a atribuição dos 50 votos a que a Casa tem estatutariamente direito, será decidida pelos sócios da Casa. Para o efeito, apenas é exigido que sejam sócios da Casa há mais de seis meses e que tenham quotas em dia", pode ler-se em comunicado.O ato ocorre a 11 de outubro, das 16 às 20 horas, na sede da Casa do Benfica da Covilhã.