Casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins apoia bombeiros

A Casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins serviu hoje 300 refeições aos Bombeiros de Agualva-Cacém. Aquela representação dos encarnados situada no concelho de Sintra tem estado ativa no apoio aos bombeiros, profissionais de saúde e famílias carenciadas. Nesse sentido, este domingo não teve mãos a medir.





Esta Casa do Benfica foi uma das que já reabriram, depois do encerramento que resultou das medidas de confinamento, em consequência pandemia de Covid-19.