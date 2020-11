Casa do Benfica de Famalicão e a urna da polémica: «As duas listas lá representadas assistiram a tudo»

A casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão, através do seu vice-presidente, demarcou-se da polémica originada pelo vídeo de uma urna a ser selada no seu estabelecimento, nas eleições do Benfica. Ricardo Pinheiro diz que estavam lá elementos de várias listas e que a responsabilidade da casa passa apenas por ceder o espaço.





"Estas imagens são filmadas por alguém que estava a representar uma lista. A casa do Benfica de Famalicão apenas empresta o edifício para fazerem as eleições, não tem nada a ver com o que fazem lá dentro. Portanto, neste caso o que acontece é o seguinte: os funcionários do Benfica, as duas listas que estavam lá representadas, ambas assistiram a isto tudo. Da parte de fora [da casa do Benfica de Famalicão] estão cerca de 20 pessoas, apoiantes de uma das listas, a filmar tudo e a filmar os carros que lá apareciam para transportar esta urna. O que teve de se fazer foi o seguinte: o clima tornou-se tão hostil que teve de se chamar, isto vocês não sabem, a polícia e a empresa de segurança que estava a tratar do assunto. O que eu quero dizer com isto tudo é que a casa do Benfica [de Famalicão] não tem nada a ver com isto tudo, apenas empresta o edifício para fazerem as eleições. Mais nada", referiu Ricardo Pinheiro à televisão do 'Correio da Manhã'.