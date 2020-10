Casa do Benfica de Oleiros vai votar em Luís Filipe Vieira

À imagem do que sucedeu na Covilhã e em Alcácer do Sal, também a Casa do Benfica de Oleiros decidiu atribuir os 50 votos a que tem direito, nas eleições para os orgãos sociais, chamando os sócios do estabelecimento a decidir. Assim, após um escrutínio realizado este domingo, os associados deliberaram atribuir, por maioria, a meia centena de votos à Lista A, de Luís Filipe Vieira.





O atual presidente do Benfica foi o mais votado num universo de 22 votantes com quotas em dia e maiores de idade. Vieira venceu com 18 votos, contra dois de João Noronha Lopes e um de Rui Gomes da Silva. Luís Miguel David não recolheu qualquer voto.