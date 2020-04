Casa do Benfica de Ovar doa mais de 2.000 euros em equipamento de proteção individual

A Casa do Benfica de Ovar, localidade que se encontra sob cerco sanitário, praticamente desde o início da pandemia de Covid-19 que assola o país, reuniu mais de 2.000 euros com o objetivo de adquirir equipamentos de proteção individual no hospital local.





Equipamentos como luvas, aventais, toucas e vestuário de proteção foram entregues esta quarta-feira feira, na presença da coordenadora do Hospital de Ovar, Margarida Alves, do presidente da Junta de Freguesia, Bruno Oliveira, e do presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro.Após a intervenção do presidente da Casa do Benfica, Manuel Elias, que destacou o trabalho "incansável" desenvolvido nesta fase e desejou que o contributo dos benfiquistas possa contribuir para que "os profissionais de Ovar possam fazer ainda melhor o seu trabalho", usou da palavra o líder da autarquia."Esta ação revela o espírito de união de todos em Ovar e a Casa do Benfica fê-lo com especial ênfase. Agradeço igualmente ao Benfica e Fundação Benfica o importante apoio que constituiu a oferta de um ventilador para o nosso hospital", referiu Salvador Malheiro.