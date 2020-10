Casa do Benfica de Pombal vota em Noronha Lopes

À imagem do que sucedeu nas casas do Benfica de Alpiarça, Covilhã, Alcácer do Sal ou Oleiros, também a casa do Benfica de Pombal chamou os sócios para decidirem o voto do estabelecimento nas eleições desta quarta-feira.





Entre os 18 votantes, registou-se uma maioria de João Noronha Lopes, vencendo por 11 votos. Luís Filipe Vieira teve sete votos ao passo que Rui Gomes da Silva foi votado por apenas um sócio.Assim, os 50 votos da Casa do Benfica de Pombal acontecerão a favor de Noronha Lopes.