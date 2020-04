Casa do Benfica de Portalegre disponibiliza sede

A Casa do Benfica de Portalegre disponibilizou as suas instalações para ajudar a minorar as dificuldades da cidade no combate à pandemia, tendo contactado os presidentes da Câmara e da Junta de Freguesia.

Dois diretores dessa Casa também se ofereceram para confecionar refeições para famílias carenciadas e isoladas.

Em época de Páscoa, aquela representação das águias ofereceu a sua especialidade, arroz doce, ao piquete dos Bombeiros Voluntários locais, ao internato feminino de Santo António, que se encontra de quarentena, por ter sido detetado um caso positivo de Covid-19, e ao Hospital Dr José Maria Grande.