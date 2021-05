Casa do Benfica em Almada vandalizada

A Casa do Benfica em Almada foi vandalizada na madrugada deste domingo, após a vitória dos encarnados sobre o Sporting (4-3). Além dos vidros partidos, registou-se uma inscrição numa parede com a sigla 'JL 76 1906'. As águias reportam "danos muitíssimo avultados".





"Numa altura difícil como a que vivemos atualmente irá obrigar a novo esforço financeiro não só com as portas, como também nos equipamentos de videovigilância e segurança do espaço até tudo ser reposto. As Casas do Benfica são associações sem fins lucrativos com responsabilidades sociais, desportivas e culturais tendo com enorme mérito nos últimos anos conseguido criar empregos, contribuir para o aumento economia local. É por isso, necessário e urgente que estes delinquentes que estão a mais na sociedade sejam definitivamente responsabilizados. Estas ações contribuem decisivamente para um ambiente de ódio e medo que não podemos sequer admitir, dado o número elevado de crianças e adultos que estão envolvidos nas modalidades desportivas, culturais e sociais que são desenvolvidas. Para quando medidas concretas e eficazes das nossas autoridades?", interrogam-se os encarnados numa publicação difundida no Facebook.