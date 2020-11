Casa do Benfica em Moura reabre na quinta-feira

A Casa dp Benfica em Moura reabre ao público na quinta-feira com uma nova imagem e agora em conjunto com o parceiro de Food&Beverage de forma a "dotar o atual espaço com novas ofertas e serviços para estar aberta diariamente e em horário alargado", das 10 horas à meia-noite, com serviços de bar, restaurante, take-away e loja Benfica.





A casa nº 78 dos encarnados, no distrito de Beja, destaca-se pelas secções de BTT e trail e vai acompanhar no dia da reabertura o jogo entre o Benfica e o Rangers, a partir das 17h55, momento esse que terá a cobertura da televisão das águias.