Casa Pia substitui P. Ferreira como adversário do Benfica na pré-temporada

O Benfica anunciou esta segunda-feira que já não irá defrontar o Paços de Ferreira na pré-temporada. Em causa estão quatro casos positivos à Covid-19 no plantel pacense.





Em nota publicada no site oficial, as águias informam que o Casa Pia irá substituir o emblema pacense no calendário de pré-época, um encontro que será igualmente disputado no dia 16, pelas 19 horas, no Benfica Campus.