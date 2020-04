Casas do Benfica 2.0 serão objeto de estudo na Universidade Católica

As Casas do Benfica 2.0 vão ser objeto de estudo na faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, mais propriamente na licenciatura de Gestão, segundo indica o Benfica no seu site oficial. A aula de apresentação do caso acontecerá já esta terça-feira às 14 horas através de plataformas online, lecionada pelo professor Nuno Guedes. Jorge Jacinto, diretor do departamento de casas do Benfica, participará como convidado.





O primeiro estabelecimento deste porte irá nascer em Santarém, ainda sem data prevista, sendo que o tema suscitou interesse numa tese de mestrado de um dos alunos estagiários no Departamento de Casas do Benfica, Miguel Abilheira.