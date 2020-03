Casas do Benfica ainda abertas permitem refeições take-away

O diretor do departamento das casas do Benfica, Jorge Jacinto, explicou que ainda há algumas casas do clube abertas de forma a prestarem um serviço à comunidade.





"Há ainda casas abertas mas que estão a cumprir todas as medidas necessárias e que já estão a permitir que as pessoas façam as refeições por take-away, ou até mesmo, nos casos mais necessitados, através de entregas ao domicílio, onde podem fazer o pedido pelo respetivo número de telefone da casa do Benfica", reiterou o dirigente em declarações ao site das águias, não precisando quantas das 298 existentes ainda se encontram de portas abertas."As casas do Benfica estão a ter um conjunto de iniciativas que lhes permite ir ao encontro daquilo que está a ser feito no âmbito do Conselho de Ministros e das medidas que estamos a replicar no Sport Lisboa e Benfica. Estamos a fazer isso em todo o Mundo, há muitas casas do Benfica que nestas últimas horas decidiram encerrar portas porque querem ver este problema estancado o mais rapidamente possível", vincou ainda Jacinto.