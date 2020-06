Casas do Benfica 'presentes' no jogo com o Santa Clara

Mesmo à porta fechada, o duelo entre Benfica e Santa Clara contará com a presença de todas as casas, filiais e delegações do clube um pouco por todo o mundo nas bancadas do Estádio da Luz.





A iniciativa, anunciada pelo clube encarnado esta segunda-feira, fará com que uma das tribunas do Estádio da Luz tenha todos os nomes destas embaixadas das águias, que apesar de não poderem estar presentes irão dar o seu apoio ao clube do coração. Ao todo, segundo as contas do Benfica, estarão representadas 298 Casas, Filiais e delegações nesta iniciativa.