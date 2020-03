Casas do Benfica reforçam serviços de take away

As Casas do Benfica em Alcácer do Sal, Alvaiázere e Santiago do Cacém decidiram manter e reforçar o seu serviço de Take Away a toda a população. As restantes Casas do Benfica estão a dar indicações desde o início da semana que estão encerradas ou a encerrar por todo o mundo como forma de prevenir a propagação do Covid-19.