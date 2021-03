Caso dos emails: Ministério Público vê fase de instrução em Lisboa

O Ministério Público concorda com o Benfica no que diz respeito à passagem da fase de instrução do caso dos emails – tem como arguidos o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, e Diogo Faria, colaborador dos dragões – para Lisboa.





Segundo o JN, esta posição já foi devidamente comunicada. Recorde-se que os encarnados haviam justificado o pedido de mudança com o facto de o Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos não ter competência territorial para este efeito, pois os alegados crimes foram cometidos em Lisboa. Recorde-se que esta fase foi recentemente adiada e sem nova data.