Castillo após sair do Benfica: «Preciso de estar num lugar onde me valorizem»

Nicolás Castillo admitiu que a saída do Benfica para o América se deveu também à pouca confiança que lhe era dada na Luz, o que levou a que fosse pouco utilizado."Preciso de estar num lugar onde me valorizem, onde me sinta importante e acho que este clube demostrou-o através do treinador, do presidente e todos os que tornaram possível que viesse para aqui", contou o avançado chileno numa entrevista à 'Televisa'."Vou defender o América até à morte, é uma grande responsabilidade. Tenho um temperamento muito forte quando defendo a minha equipa e aqui não será exceção. Fala-se de muitas coisas porque joguei no Pumas mas agora sou do América e vou defendê-lo até à morte", garantiu o atacante, transferido por 7 milhões de euros.