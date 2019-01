Castillo dá que falar no México: uns confirmam e outros negam...

O mercado de transferências reabriu na terça-feira e com ele começam a chover novidades relativas a eventuais negócios. E um dos nomes que pode mexer no Benfica é o de Nicolás Castillo, avançado chileno ainda sem grandes oportunidades no clube da Luz e que continua a ter muito mercado no México, clube do qual saiu no verão. Prova disso são as sucessivas informações que dão conta de investidas vindas daquele país e que esta quinta-feira foram confirmadas... em parte: do lado do América chegou a confirmação e do lado do Monterrey a nega."Temos três ou quatro opções. Estamos a bater a algumas portas para saber qual pode realmente vir. Não temos apenas uma opção. Tentamos o Nico [Castillo] e o Boselli, mas temos outras opções", declarou Miguel Herrera, técnico do América, numa declaração onde confirma a investida e também a desistência.Depois surgiu uma breve mas conclusiva afirmação de Duilio Davino, presidente do Monterrey, que ao 'El Gráfico Chile' deixou claro que "não há nada" entre Benfica e os rayados pelo dianteiro chileno.De resto, o mesmo jornal cita fontes próximas de Castillo que dão conta da vontade do avançado em "ganhar o seu posto no Benfica" e também dos próprios encarnados, que ao 'El Gráfico Chile' garantiram a continuidade do chileno de 25 anos na Luz. "O Castillo continua a ser membro do plantel para esta temporada e de momento não existe nenhuma alteração", declarou a referida fonte.