A contratação de Nicolás Castillo está muito adiantada e os responsáveis benfiquistas esperam mesmo que o ponta-de-lança possa fazer as malas e chegar a Lisboa já no início da próxima semana. A ideia é, inclusive, que possa seguir viagem juntamente com o defesa-central Conti, também ele já assegurado para as próximas cinco temporadas, neste caso junto dos argentinos do Colón.