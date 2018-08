Com Jonas claramente atrás na corrida ao lugar de referência atacante [ver texto principal], a luta está nesta altura entre os reforços Ferreyra e Castillo. O ex-Shakhtar Donetsk chegou à Luz com mais ‘nome’ do que o chileno, até por já se ter mostrado a faturar na Liga dos Campeões e, naturalmente, no campeonato ucraniano, sob o comando de Paulo Fonseca. Nos dois últimos particulares (Juventus e Lyon), foi ao novo camisola 19 que Rui Vitória confiou a titularidade, mas a verdade é que o balanço dos factos permite concluir que foi... Castillo o mais utilizado.O avançado contratado ao Pumas soma os mesmos três jogos como titular que Ferreyra, mas leva mais utilização nas pernas [ver infografia], ganhando também no que aos golos diz respeito: fechou a preparação com dois, enquanto o argentino fez apenas um e Jonas nem chegou a abrir a contagem pessoal. Contra o Fenerbahçe, no primeiro jogo oficial, esta é um das poucas dúvidas para o onze inicial.