Nicolás Castillo, jogador que está perto de assinar contrato com o Benfica, foi expulso no jogo particular entre Chile e Roménia, disputado esta quinta-feira, na Áustria.Ao minuto 30, o avançado deu uma cotovelada no defesa romeno Alin Rosca, acabando por ver um cartão vermelho direto.Recorde-se que o selecionador do Chile, Reinaldo Rueda, tinha dito, esta quarta-feira, que Castillo se encontrava "muito motivado" na seleção.

Autor: Pedro Ponte