Castillo fez 'likes' em comentários a criticar Rui Vitória

O chileno Nicolás Castillo causou polémica nas redes sociais esta quinta-feira, depois de ter sido 'apanhado' a aprovar comentários numa foto de Instagram onde são feitas críticas a Rui Vitória por ter colocado o avançado chileno já perto do final do encontro com o Montalegre Na publicação, feita na conta @futchile_oficial, é referido que o avançado entrou aos 89', algo que motivou vários comentários negativos a visar o técnico da formação da Luz e até a apelar a uma saída do Benfica. "Muito pouca classe colocar um jogador em campo dos minutos antes do final do jogo, por mais 'estratégia' que haja" e "Oxalá continue na Europa, mas noutra equipa, porque aqui já brincam com ele" foram os comentários 'aprovados' pelo chileno.Contratado ao Pumas, do México, Nicolás Castillo ainda não se conseguiu afirmar na Luz e poderá mesmo rumar a outras paragens no mercado de inverno.