Nicolás Castillo não estará durante muito tempo no nosso país, uma vez que viajou até Lisboa apenas para cumprir os exames médicos e assinar contrato. O passo seguinte do avançado passa por nova viagem, já esta quarta-feira, desta vez até à Áustria, para se juntar aos trabalhos da seleção do Chile.

A formação sul-americana, recorde-se, não vai marcar presença no Mundial, mas ainda assim o selecionador Reinaldo Rueda optou por juntar a equipa na Europa para um conjunto de jogos particulares. Nesse sentido, Castillo viaja até Viena para depois fazer um desvio até Graz, local onde a seleção estará em estágio durante os próximos dias.

Isto significa que o ponta-de-lança, que conta com 12 internacionalizações e um golo, poderá representar o Chile nos próximos dias já como jogador do Benfica. No próximo dia 31, terá pela frente a Roménia, e para o dia 4 de junho está já agendado um compromisso com a Sérvia. La Roja desloca-se depois até Poznan para, no dia 8, defrontar a Polónia.

Nicolás Castillo cumprirá depois um período de férias, devendo apresentar-se ao trabalho no centro de estágio do Seixal logo no final de junho. A apresentação dos jogadores no 'quartel-general', refira-se, está marcada para 28 de junho.