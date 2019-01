Ale Santisteban, empresário de Nicolás Castillo, confirmou aquilo que já era dado como confirmado. O avançado chileno já não é jogador do Benfica, tendo esta noite acordado no Estádio da Luz a rescisão do seu contrato com as águias para se mudar para o Club América."Felizes pelo novo desafio no Club América. Contrato acabado de assinar e a caminho. Nicolás Castillo, vais brilhar", escreveu o agente FIFA no Twitter, numa publicação na qual anexou fotos ao lado do seu jogador.