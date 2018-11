Castillo luta para ter mais chances

Desde que Jonas voltou de lesão tem sido a primeira opção de Rui Vitória para pontificar na frente de ataque das águias, com Seferovic sempre a ter minutos – no último jogo, inclusive, alinharam em simultâneo, no regresso ao 4x4x2. No terceiro lugar desta hierarquia está Castillo, que até ao momento realizou apenas um jogo na condição de titular, no longínquo embate com o Fenerbahçe, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em Istambul. Aí, o internacional chileno acabou por sofrer uma lesão muscular e não voltou a ter chance de voltar ao onze inicial.